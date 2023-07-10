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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تزف بشرى للمصيفين | وتعلن موعد استقرار الأمواج في المتوسط

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اضطراب البحر المتوسط مستمر اليوم، خصوصا شواطئ شمال الدلتا مثل بلطيم ودمياط والسواحل الشمالية الغربية، مثل الإسكندرية ومطروح والضبعة والعلمين، وكل هذه المناطق معرضة لارتفاع الأمواج وسرعات الرياح التي تصل لـ70كم/ساعة، وارتفاع الأمواج يصل من 2.5 متر لـ3.5 متر، وتعتبر هذه المنطقة غير مؤهلة لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، وعلى المصطافين أخذ حذرهم بشكل كبير، خصوصا وأن هذا الارتفاع من الممكن أن يشكل خطر على حياتهم.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على  «القناة الأولى» أن سرعات الرياح تبدأ في الهدوء من الغد وتبدأ معها تنخفض ارتفاع الأمواج ويكون البحر مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، ويوم الأربعاء يكون الطقس قد تحسن بشكل كبير، موضحة أن نسب الرطوبة مستمرة في الارتفاع بشكل كبير، مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة بحوالي 3 درجات.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه خلال هذه الأيام نستمر بالتأثر بمنخفض الهند الموسمي وهو منخفض جوي يحمل كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، مما يؤدي لتشبع هذه الكتل بكميات كبيرة من بخار الماء، مما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة، وتكون المناطق الساحلية أعلى بنسب الرطوبة، أما المناطق الداخلية كلما تقدمنا للداخل تقل نسب الرطوبة، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم متوقع أن تكون 35 درجة مئوية، والمحسوسة بين الـ37 درجة و38 درجة مئوية.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية منار غانم الهيئة العامة للأرصاد سرعات الرياح الامواج

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