عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل| الأرصاد توجه رسالة بشأن حالة البحار والأمواج.. فيديو

أمواج البحر
أمواج البحر

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك اضطراب بحركة الملاحة بالبحر المتوسط، وأن المناطق التي بها بحار معرضة لـ أمواج وسرعت رياح تصل لـ 70كيلو على الساعة، وارتفاع الأمواج بين 2.5 لـ 3.5 متر.

txt

الأرصاد: ارتفاع بالأمواج يصل لـ 4 أمتار.. وتناشد المصطافين: متنزلوش البحر

txt

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين.. فيديو

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى، أن ارتفاع الأمواج يشكل خطرا على حياة المواطنين، ولذلك نوجه تحذيرا عاجلا، ونطالب بوقف الصيد حتي يكون هناك هدوء بالأمواج.

ولفتت إلي أنه من غد الثلاثاء سيكون هناك هدوء في سرعات الرياح، وسيكون البحر مؤهل لـ الصيد، معلقة :" من يوم الأربعاء ستعود الأجواء لـ طبيعتها".

وأوضحت أن البلاد تشهد ارتفاعا في الرطوبة، و ارتفاع في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع عدم التعرض لـ أشعة الشمس في فترة الظهيرة.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية حركة الملاحة الامواج درجات الحرارة سرعات الرياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يكشف صفقات الأهلي مع سموحة.. تفاصيل

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي بسبب أزمة غرامة الزمالك

حدث ليلا.. تصريح عاجل من وزير النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور رسميا

ترشيحاتنا

الموج الأزرق يغرق.. 3 انتصارات و 8 هزائم حصيلة سموحة دوري وكأس

عمرو أديب : عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لأنه لا يصلح

أخبار الفن| تفاصيل حبس الفنانة عايدة رياض .. ميس حمدان: سرقت أغنية أختي

أوكرانيا تنفذ محاولة فاشلة لضرب مناطق بشبه جزيرة القرم

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون سورة بعدها؟.. الإفتاء تجيب

خاص بكنوز توت عنخ آمون.. روسيا تعلن عن حدث ضخم يستمر حتى أغسطس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح بين غاضب منه ومدافع عنه.. حكاية رقصة فرعون التي ألهبت الجماهير ضده

بلون وتصميم جرئ… نانسي عجرم تثير الجدل بهذا الفستان |شاهد

أعراض مرض السكر عند الأطفال والشباب والرضع.. تفاصيل

بملابس محتشمة.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ