تحذير عاجل| الأرصاد توجه رسالة بشأن حالة البحار والأمواج.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك اضطراب بحركة الملاحة بالبحر المتوسط، وأن المناطق التي بها بحار معرضة لـ أمواج وسرعت رياح تصل لـ 70كيلو على الساعة، وارتفاع الأمواج بين 2.5 لـ 3.5 متر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى، أن ارتفاع الأمواج يشكل خطرا على حياة المواطنين، ولذلك نوجه تحذيرا عاجلا، ونطالب بوقف الصيد حتي يكون هناك هدوء بالأمواج.

ولفتت إلي أنه من غد الثلاثاء سيكون هناك هدوء في سرعات الرياح، وسيكون البحر مؤهل لـ الصيد، معلقة :" من يوم الأربعاء ستعود الأجواء لـ طبيعتها".

وأوضحت أن البلاد تشهد ارتفاعا في الرطوبة، و ارتفاع في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع عدم التعرض لـ أشعة الشمس في فترة الظهيرة.