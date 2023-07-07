رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين الـ 34 و 33، ولكن نسبة الرطوبة تجع المواطنين تشعر بالارتفاع في درجات الحرارة.



وأوضحت أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وأن هناك نشاط لـ الرياح في معظم المحافظات بفترة المساء، وستكون هذه الرياح مصاحبة لـ الرمال والأتربة، بالصعيد، ولكن هذه الرمال لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية الفضائية المصرية، أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط محملة بكمية كبيرة من بخار الماء، حيث ترتفع نسب الرطوبة، ونشعر بقيم درجات الحرارة أعلى من القيم المقاسة بـ2 درجة إلى 3 درجات.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 34 درجة مئوية نهارا، وستصل المحسوسة إلى 36 و37 درجة مئوية، ولكن في معظم المحافظات ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.



وأوضحت، أن الطقس سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، لكن الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.

