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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: البلاد تتأثر بـ منخفض الهند الموسمي

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام، وأن البلاد تتأثر بـ منخفض الهند الموسمي.

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وأضافت خلال برنامج 8 الصبح، المذاع علي قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن درجات الحرارة تتراوح بين الـ 34 و 35 علي أغلب المحافظات، ولكن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة التي تجع الجميع يشعر بارتفاع في درجات الحرارة.

ولفتت إلي أن الأجواء في فترة النهار حارة، وأن ما حدث في الـ 48 ساعة الماضية كانت موجة، ولن تستمر الارتفاعات، التي تشهدها البلاد.

وأشارت إلي أن البلاد تتأثر بـ ظاهرة النينيو، وهذه الظاهرة تؤثر على ارتفاع درجات الحرارة، لكن في مصر لا نشعر به، والدول الأكثر تأثرا بها دول شرق المحيط الهادئ، وتستمر لمدة عام تقريبا.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن الأيام المقبلة ستكون درجات الحرارة مستقرة بشكل كبير، لكن ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر؛ لأن شهري يوليو وأغسطس هما ذروة الحرارة العالية من العام بسبب منخفض الهند الموسمي، واستقرار الطقس سيبدأ من الإثنين المقبل.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بالتغيرات المناخية، وأن تأثير التغيرات تختلف من بلد لـ بلد، لكن هذا التأثير لن يصل لـ مصر.

وأشارت إلي أن شهر 7 و 8 يسجلان ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن فصل الربيع الذي انتهي هي الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة، لكن المواطنين لا تشعر بذلك بسبب انخفاض الرطوبة.

 

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