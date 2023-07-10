هشام عمران يكشف تفاصيل فوزه بجائزة اليونسكو 2023 للبحث العلمي

كشف الدكتورهشام عمران الأستاذ المساعد بكلية الهندية جامعة عين شمس، قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، والفائز بجائزة اليونسكو 2023، تفاصيل حصوله على الجائزة، وقال إن مسابقة مثل اليونسكو تكون فرص الفوز بها ضعيفة جدًا، وتكون أقل من 1%.

وأضاف خلال حواره على قناة إم بي سي مصر، أن لجنة التحكيم المشرفة على المسابقة أكدت لـ المتسابقين أن تحديد الفائز يعتبر مشكلة كبيرة وصعبة.

ولفت إلي أن المسابقة كان مرشح لها عدد كبير، وأنه يتم اختيار 5 من المتسابقين على مستوى العالم، وأكد أن فوزه جاء بناء على توفيق من الله.

وأوضح أن المسابقة كانت تبحث عن مبادرات علمية، ويكون لها تطبيق في الصناعة، وأن يكون المتقدم له دور في تأهيل الكوادر، واستخدام الابتكار في الأشياء العملية، ولا يتم وضعها في المكتب.

وتابع :" أن البحث العلمي يجب أن يكون له أثر على الصناعة حتي يكون له عائد على الاقتصاد وتوفير فرص العمل".