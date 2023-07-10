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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف رفقة ابنه في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

محمد شريف
محمد شريف

شارك نجم الأهلي محمد شريف متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر محمد شريف في الصورة رفقة ابنة الصغير، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

ووجه محمد شريف لاعب النادي الأهلي، رسالة لـ حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري. وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام".

 

وكتب محمد شريف : ربنا يكرمك يا حبيبي يارب و يوفقك ، هتوحشني جدا يا صحبي و ان شاء الله اشوفك علي خير يا اخويا.

وكان قد نشر فتحي منشورا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” كتب خلاله:"شكراً النادي الأهلي شكراً الإدارة شكراً جمهور النادي الأهلي العظيم ".

 

 

وأضاف:" فخور إني كنت جزءا صغيرا من كيان كبير وعظيم شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً ".

 

واختتم قائلًا:" وأخيراً شكراً لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمني ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعودين .. و لنا عودة ".

 

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