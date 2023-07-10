أثبت فشله.. تصريحات خطيرة من وزير الخارجية الروسي عن نهاية الدولار

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأثنين، إن الولايات المتحدة شوهت سمعة الدولار كعملة احتياطية عالمية.

وأضاف لافروف خلال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، أن الولايات المتحدة تستخدم الدولار للهيمنة السياسية، لافتا إلى أن الدولار الأمريكي أثبت فشله في تأمين حقوق دول عدة.

وتابع وزير الخارجية الروسي: "الدولار الأمريكي أثبت عدم مصداقيته وتفكر العديد من البلدان في سبل تقليل الاعتماد عليه".

وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي، إن الخبراء يُقيّمون إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة "بريكس".

وأكد لافروف، حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التواصل والتعاون مع دول الخليج.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تحافظ على التطور الإيجابي للتجارة بين روسيا ودول الخليج.

وبدأ الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016، وعقد اجتماعه الأول في عام 2017 في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

ويهدف الاجتماع الوزاري السادس بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية.