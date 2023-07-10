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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة موريس: مشروع الأساتذة مهم لإعادة التراث الموسيقى.. خاص

مدحت صالح
مدحت صالح

كشفت الناقدة ماجدة موريس عن رأيها فى مشروع الأساتذة الذى انطلق منذ أيام وقدم الفنان مدحت صالح أولى حفلاته والذى يهدف إلى إعادة التراث الموسيقي مجددا بطريقة عصرية.

 

وقالت ماجدة موريس فى تصريح خاص لصدى البلد: أرى أن مشروع الأساتذة مهم لأنه يعيد التراث الموسيقى مجددا وهى فكرة مميزة وأتمنى أن تحقق صدى إيجابيا لدى الجمهور.

 

وأضافت ماجدة موريس: بالرغم من إيجابية الفكرة وكونها تحمل على عاتقها إعادة التراث الموسيقى إلا أنها تحتاج إلى تطوير أيضا وأتمنى أن أرى فيها نجوما آخرين بجانب مدحت صالح.

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حفل الأساتذة

وانطلق منذ أيام حفل الأساتذة للمطرب مدحت صالح بحضور جماهيري ضخم، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس الأوبرا د. خالد داغر، ووزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، بدأ الحفل تحت قيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، بعزف أغنية ايه هو دا من ألحان محمد عبدالوهاب، وتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة "الحياة".

 

وبعدها غنى مدحت صالح قولوله الحقيقة، يا جميل ياللي هنا، يا واحشني رد عليا، وقال مدحت صالح للحضور أنه يوجه الشكر لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ود.خالد داغر والمتحدة على ثقتهم ودعمهم لفكرته وخروجها للنور.

 

يذكر أن مشروع «الأساتذة» يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقىّ، وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية، بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة، خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

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