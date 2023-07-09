أخبار الفن.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع.. قصة اغتيال عادل إمام.. تصريح غريب من شريف مدكور عن الحج.. حالة حورية فرغلى

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها ذكرى نور الهدى، وتفاصيل الحالة الصحية لحورية فرغلى، وقصة اغتيال عادل إمام، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

كشفت قناة العربية عن الفيلم الوثائقى الذى قامت بإنتاجه عن الفنان الزعيم عادل إمام، والذى يحمل اسم “عادل إمام.. ذاكرة مصرية”، والذى يتضمن كثيرا من التفاصيل عن حياة الفنية والشخصية.

وركز الفيلم الوثائقى “عادل إمام.. ذاكرة مصرية” على فترة الإرهاب والتطرف التى كانت مسيطرة بقوة فى الثمانينات والتسعينات فى مصر، وكيف استطاع الزعيم أن يحارب هذا الفكرة الإرهابى بأعماله الفنية، وأكد أن القوى الناعمة تلعب دورا مهما فى المجتمع.

محدش وشه بينور.. تصريح غريب من شريف مدكور عن الحج وملابسه

نشر الإعلامى شريف مدكور تعليقا صادما عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن حقيقة مقولة "الحجاج وشهم بينور فى الحج".

وقال شريف مدكور: "على فكرة محدش وشه بينور في الحج اللبس الأبيض والرخام الأبيض مع الضوء بيخلي الوش منور مش أكتر".

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

كشفت الفنانة منى عبد الغنى، خلال برنامجها الستات مايعرفوش يكدبوا ، عن موقف غريب من الفنان إيهاب توفيق ، أثناء دفن الفنان الراحل علاء عبد الخالق.

وقالت منى عبد الغنى، فى حلقة البرنامج والذى استضافت فيه الفنانة حنان، والتى روت تفاصيل دفن علاء عبد الخالق وكيف قرر إيهاب توفيق النزول إلى القبر معه وجلس بجواره وكان يبكى بحرقة على فراقه، بينما كان سيتم إغلاق المدفن عليه بسبب تأخره بجواره.

لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها من محمد عبد المنصف على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة من حفل زفافها على محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى نادى الزمالك، وذلك احتفالا بعيد زواجهما.

وقالت لقاء الخميسي: “أسعد ذكرى للحب”.

بعد استئصال الرحم.. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلى

كشف أشرف محمد، مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى، عن تطورات الحالة الصحية لها بعد إجراء عملية جراحية قامت فيها باستئصال الرحم بسبب إصابتها بورم سرطانى.

وقال أشرف محمد، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “حورية فرغلى حاليا بحالة جيدة وتعيش فترة نقاهة فى المنزل بعد إجراء عملية جراحية قامت فيها باستئصال الورم والرحم يوم الثلاثاء الماضى”.

في ذكراها.. الاسم الحقيقي للفنانة نور الهدى وسر ضرب والدها لها

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة نور الهدى التى قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء على مستوى الغناء أو التمثيل لتظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى بأعمالها الخالدة.

ولدت الكسندرا نقولا بدران، الشهيرة بالفنانة "نور الهدى" فى تركيا عام 1924، ثم انتقلت مع أسرتها إلى لبنان، وظهرت في الأربعينيات من القرن الماضي واستطاعت بما تمتلكه من صوت شجي أن تكون قاعدة جماهيرية كبيرة نافست بها كبار المطربين في ذلك الوقت أمثال كوكب الشرق وليلى مراد وأسمهان.

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

حققت الأفلام ليلة أمس إيرادات مرتفعة، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي.