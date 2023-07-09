لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها من محمد عبد المنصف على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة من حفل زفافها على محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى نادى الزمالك وذلك احتفالا بعيد زواجهما.

وقالت لقاء الخميسي: أسعد ذكرى للحب.

وقامت لقاء الخميسي بنشر فيديو يجمع عدد من الصور واللقطات سويا على انغام اغنية "نسينى الدنيا" للمطرب راغب علامة.

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لقاء الخميسي

وكانت شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي، بإطلالة صيفية، بالألوان المبهجة، مع حمرة شفاة فاتحة، خطفت الأنظار بجمالها.

أعمال لقاء الخميسى

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.