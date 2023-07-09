بعد استئصال الرحم.. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلى

كشف أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى عن تطورات الحالة الصحية لها بعد اجراء عملية جراحية قامت فيها باستئصال الرحم بسبب إصابتها بورم سرطانى.

وقال أشرف محمد فى تصريح خاص لـ صدى البلد : حورية فرغلى حاليا بحالة جيدة وتعيش فترة نقاهة فى المنزل بعد إجراء عملية جراحية قامت فيها باستئصال الورم والرحم يوم الثلاثاء الماضى.

وأضاف أشرف محمد : حورية فرغلى غادرت المستشفى يوم الخميس الماضى وهى حاليا فى منزلها تتلقى العلاج لتتعافى تماما من بعض الألام التى تشعر بها بعد اجراء العملية.

وقال: حورية فرغلى بحالة نفسية جيدة بعد أن تخلصت من الورم والالام التى كانت تهاجمها وفى نفس الوقت حزينة بسبب فقدان حلم الأمومة وأن كانت راضية بقضاء الله فى هذا الامر.

ورم خبيث أصاب حورية فرغلى

أجرت الفنانة حورية فرغلي عملية جراحية قبل ساعات لإزالة الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث به، وهي الآن بحالة صحية جيدة حسبما أكد مدير أعمالها أشرف محمد لـ صدى البلد.

وكانت حورية قد عادت من دولة الامارات العربية المتحدة مؤخرا بعد تصوير مشاهدها في أحد الأفلام الجديدة.

كما كانت الفنانة حورية فرغلى قد كشفت عن تفاصيل زيجتها الوحيدة من ابن الإعلامي أحمد فراج وتفاصيل أزمتها مع الإنجاب والزواج وذلك خلال لقاء ببرنامج صبايا مع الإعلامية ريهام سعيد.

وقالت حورية فرغلى : "تزوجت لمدة 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج وانفصلت عنه بسبب الكلام الذى تم كتابته عنى فى الجرائد وقد وقع الطلاق فى 2003 قبل أن أدخل التمثيل وعند زواجى اكتشفت إني "ماليش في الإنجاب"، ولم يكن ذلك سببا فى طلاقي ولكن لم نكن سعداء مع بعضنا البعض.

حورية فرغلى

قالت الفنانة حورية فرغلى، إنها كانت تعانى منذ فترة كبيرة من بعض الأورام وقامت بإزالتها عبر عدد من العمليات الجراحية.

وأضافت حورية فرغلي خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنها مؤخرا ذهبت إلى إجراء بعض الفحوصات، وتفاجأت من خلالها بوجود ورم آخر، وقامت على الفور بإجراء عمليه جراحية وإزالة الرحم.