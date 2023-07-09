عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد استئصال الرحم.. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلى

حورية فرغلى
حورية فرغلى

كشف أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى عن تطورات الحالة الصحية لها بعد اجراء عملية جراحية قامت فيها باستئصال الرحم بسبب إصابتها بورم سرطانى. 

وقال أشرف محمد فى تصريح خاص لـ صدى البلد : حورية فرغلى حاليا بحالة جيدة وتعيش فترة نقاهة فى المنزل بعد إجراء عملية جراحية قامت فيها باستئصال الورم والرحم يوم الثلاثاء الماضى. 

وأضاف أشرف محمد : حورية فرغلى غادرت المستشفى يوم الخميس الماضى وهى حاليا فى منزلها تتلقى العلاج لتتعافى تماما من بعض الألام التى تشعر بها بعد اجراء العملية. 

وقال: حورية فرغلى بحالة نفسية جيدة بعد أن تخلصت من الورم والالام التى كانت تهاجمها وفى نفس الوقت حزينة بسبب فقدان حلم الأمومة وأن كانت راضية بقضاء الله فى هذا الامر. 

ورم خبيث أصاب حورية فرغلى 

أجرت الفنانة حورية فرغلي عملية جراحية قبل ساعات لإزالة الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث به، وهي الآن بحالة صحية جيدة حسبما أكد مدير أعمالها أشرف محمد لـ صدى البلد.

وكانت حورية قد عادت  من دولة الامارات العربية المتحدة مؤخرا بعد تصوير مشاهدها في أحد الأفلام الجديدة.

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

محدش وشه بينور .. تصريح غريب من شريف مدكور عن الحج وملابسه

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

كما كانت الفنانة حورية فرغلى قد كشفت عن تفاصيل زيجتها الوحيدة من ابن الإعلامي أحمد فراج وتفاصيل أزمتها مع الإنجاب والزواج وذلك خلال لقاء ببرنامج صبايا مع الإعلامية ريهام سعيد.

وقالت حورية فرغلى : "تزوجت لمدة 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج وانفصلت عنه بسبب الكلام الذى تم كتابته عنى فى الجرائد وقد وقع الطلاق فى 2003 قبل أن أدخل التمثيل وعند زواجى اكتشفت إني "ماليش في الإنجاب"، ولم يكن ذلك سببا فى  طلاقي ولكن لم نكن سعداء مع بعضنا البعض.

حورية فرغلى 

قالت الفنانة حورية فرغلى، إنها كانت تعانى منذ فترة كبيرة من بعض الأورام وقامت بإزالتها عبر عدد من العمليات الجراحية.

وأضافت حورية فرغلي خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنها مؤخرا ذهبت إلى إجراء بعض الفحوصات، وتفاجأت من خلالها بوجود ورم آخر، وقامت على الفور بإجراء عمليه جراحية وإزالة الرحم.

أشرف محمد حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى مرض حورية فرغلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

موضوعات متعلقة

رومانسى.. ماندو العدل يعلن عن فيلمه الجديد حدوتة الأيام الباقية

رامي مالك بالأبيض والأسود في أول صورة من فيلم Oppenheimer

المهرجان القومى للمسرح يكرم الفنان محمد محمود

لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها من محمد عبد المنصف على طريقتها الخاصة

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

20 يوم راحة سلبية.. تفاصيل إصابة محمد عبد الرحمن بسبب أمير كرارة

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

أول رد من مسلسل «ليه لا» على قرار نقابة الممثلين بحذف مشهد من العمل

ترشيحاتنا

إمدادات عسكرية قريبًا.. فرنسا: الضمانات الأمنية لأوكرانيا ليست بديلًا عن ضمها للناتو

الرئيس السيسي يشهد حلف يمين رؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة

أبو العينين: موقع مصر الجغرافي يمكنها من تحقيق مكاسب عديدة ويجعلها مركزا عالميا للوجستيات

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه .. شاهد

بعد استئصال الرحم.. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلى

سبب غريب وراء «شتيمة» تحية كاريوكا لـ هند رستم| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

مش هتصدق شكلها.. ياسمين عيد العزيز بملامح صادمة فى أحدث ظهور لها

فيديو

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ