استعدادات مكثفة لافتتاح مهرجان العلمين الجديدة.. ومشاركة 10 مصممي أزياء عالميين|تفاصيل

قالت نورهان عجيزة مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ مدينة العلمين تشهد استعدادات وأعمال تحضيرية عديدة ومكثفة استعدادا لافتتاح مهرجان العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو 2013.

وأضافت "عجيزة"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مهرجان العلمين الجديدة يقدم تجربة جديدة وثرية مليئة بالإثارة والتشويق من خلال أجندة متكاملة تتضمن برنامجا ثريا من الحفلات الغنائية والفعاليات الترفيهية والرياضات المختلفة.

وتابعت: "هذه الرياضات والفعاليات الترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، ومن ضمن هذه الفعاليات تحدي الجيت سكي وانطلاق 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة".

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن المهرجان يتضمن العديد من البطولات الرياضية، من ضمنها بطولة كرة القدم الشاطئية، وبطولة الجودو، وبطولة البادل العالمية، والعديد من التحديات الرياضية بمشاركة نجوم الرياضة بما يبلغ حوالي 40 مشاركاً رياضياً حول العالم.



وأوضحت: "يشارك 10 مصممي أزياء عالميين في انطلاق عرض أزياء عالمي على هامش المهرجان، إلى جانب الحفلات الغنائية من فنانين مصريين وعرب، وسيتم استقبال الزوار في احتفالات وأجواء تملأها الاستعراضات والغناء، ومن المتوقع أيضا تفاعل الزوار على ممشى العلمين السياحي وهو أطول ممشى سياحي عالمي بطول 14 مترا".

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