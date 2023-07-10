عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صراخ وغضب وفقدان أعصاب.. تعرف علي وجه بايدن الذي يخفيه عن الإعلام

جو بايدن
جو بايدن

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الإثنين، نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يميل إلى فقدان أعصابه خلف الأبواب المغلقة والصراخ على مرؤوسيه، مما أجبر بعض مستشاري الرئيس الأمريكي المقربين على تجنب الاجتماع معه وحده.

وأوضحت مصادر “أكسيوس”، التي أصبحت مرارًا وتكرارًا شهودًا وضحايا لمثل هذا السلوك، أن غالبًا ما يتحدث الرئيس الأمريكي علنًا بصوت هامس، مشيرين إلي أن “بايدن، في السر، يستسلم للغضب ويناقش المواضيع بأصوات مرتفعة”.

وحسب “أكسيوس”، قالت المصادر: "خلف الأبواب المغلقة، يكون بايدن صاخبا لدرجة أن عددًا من المساعدين يحاولون تجنب مقابلته بمفردهم. حتى أن البعض يتخذ شركاء معهم كدرع حتى لا يتحملوا الضربة بالكامل على أنفسهم".

وأضافوا: “من الأمثلة على هجمات الرئيس على المرؤوسين لغة بذيئة، تتيح لك الحصول على صورة أكثر اكتمالا لبايدن من الصورة المزروعة بعناية لعم لطيف يحب النظارات الشمسية الطيار والآيس كريم".

بعد محادثات بايدن.. بريطانيا تكشف مفاجأة بشأن تزويد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية

معانقة جو بايدن لـ إيفا لونجوريا تثير الجدل ..صور

ووفقًا لمسؤولي البيت الأبيض، فإنه يمكن أن يضرب بايدن كبارًا وصغار المساعدين، بعضهم يأسف على أن الرئيس الأمريكي سيكون أفضل حالًا في إظهار غضبه للجمهور من وقت لآخر لتهدئة شكوك الناخبين الذين يرون الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا يتصرف بمعزل في بعض الأحيان ويعتقدون أن بايدن أكبر من أن يكون في المنصب.

وأوضحوا أن "لا أحد يشعر بالأمان بوجود بايدن”.

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي بايدن أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي لشراء عقد مصطفي فتحي

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع الأشد حرارة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

روسيا: مستعدون لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب

إعلان عاجل من روسيا بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

بضربة واحدة.. طوربيد نووي روسي يهدد بتدمير نيويورك ونيو جيرسي بـ أمريكا

نهاية الحرب.. الكشف عن موعد بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

زيلينسكي غاضب.. قرار صادم من أمريكا وألمانيا بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

أثبت فشله.. تصريحات خطيرة من وزير الخارجية الروسي عن نهاية الدولار

المفوضية الأوروبية: ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد ليس له علاقة بانضمام السويد للناتو

مفاجأة صادمة بشأن هدف ألمانيا وبولندا في حرب أوكرانيا

ترشيحاتنا

حرب نووية عالمية.. ذعر في حلف الناتو بسبب أوكرانيا

روشتة خفض معدلات التضخم.. 9 حلول أمام الدولة للحد من ارتفاع الأسعار

أزهق روحها طمعاً في مال الأيتام| حبل المشنقة ينتظر قاتل “سيدة الخير” بالبحيرة.. اعترافات صادمة

صراخ وغضب وفقدان أعصاب.. تعرف علي وجه بايدن الذي يخفيه عن الإعلام

إيمان العاصي: تلقيت عروض زواج كثيرة وهذه مواصفات عريسي ..فيديو

استعدادات مكثفة لافتتاح مهرجان العلمين الجديدة.. ومشاركة 10 مصممي أزياء عالميين|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ