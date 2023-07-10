بعد محادثات بايدن.. بريطانيا تكشف مفاجأة بشأن تزويد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية

ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه “لا يمكن أن يلتقي بصديق أقرب وحليف أكبر منه”.

وعلى الرغم من الخلافات حول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو والذخائر العنقودية، قال بايدن إن العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة “متينة للغاية”.

من جانبه قال سوناك إنه "كان رائعًا بالنسبة لنا أن نواصل حديثنا" وأن القادة سيفكرون في كيفية تعزيز التعاون والأمن الاقتصادي المشترك.

من جانبه، حاول المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية بعد زيارة الرئيس بايدن إلى داونينج ستريت، التقليل من شأن التقارير التي تفيد بأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة منقسمتان حول آمال أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو، حيث سيكون هذا الموضوع نقطة نقاش في قمة الناتو هذا الأسبوع في ليتوانيا.

وقال المتحدث: “بالتأكيد، نريد دعم أوكرانيا عن طريق الانضمام إلى الحلف، والآليات الدقيقة لذلك سيتم مناقشتها مع حلفاء الناتو”، رافضًا أي حديث بأن مواقف البلدين اختلفت في هذا الشأن".

كما أكد أن سوناك وبايدن بحثا مسألة الذخائر العنقودية، لافتًا إلى أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية كان صعبًا وأجبرت عليه.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل ظهر اليوم "الاثنين" إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية "داونينج ستريت"، وذلك للمرة الأولى له كرئيس قبل قمة حلف الناتو المقرر عقدها غدًا الثلاثاء في ليتوانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الرئيس بايدن بعد خروجه من السيارة الرئاسية الأمريكية "الوحش"، وصافحه بشكل دافئ وهما يقفان على عتبة الباب.

كما كان مع الوفد الرئاسي، سفيرة الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، جين هارتلي.

وقال بايدن لدى وصوله واستقباله من قبل رئيس الوزراء البريطاني، إن العلاقات بين واشنطن ولندن ستبقى صلبة.