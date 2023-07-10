لقاء بين الرئيس الروسي بوتين وقائد فاجنر.. ماذا حدث؟

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تأكيد الكرملين صحة لقاء الرئيس الروسي بوتين مع قائد قوات فاجنر يوم 29 يونيو الماضي.

أوضح التقرير أن اللقاء ناقش التمرد المسلح الذي أراد قائد فاجنر القيام به ضد روسيا.

تابع التقرير أن المتحدث باسم الكرملين أكد أن بوتين التقى قائد فاجنر بحضور 35 شخصا من القادة الروس، وأوضح الكرملين أن قيادات فاجنر شرحت وجهة نظرها لأحداث التمرد الأخيرة.

وأكمل التقرير أن قادة فاجنر أكدوا ولائهم لروسيا والرئيس بوتين ، وأكد الكرملين أن بوتين ناقش قيادات فاجنر في خيارات توظيفهم ونشاطهم القتالي .

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين استمع إلى قادة مجموعة "فاجنر" وبحث معهم خيارات العمل والتوظيف العسكري، وذلك خلال اجتماع عقده معهم في 29 يونيو الماضي بالكرملين.

وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن قادة مجموعة فاجنر أكدوا خلال الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين ولاء المجموعة واستعدادها لمواصلة القتال والدفاع عن وطنهم.