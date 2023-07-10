تحالف الأحزاب المصرية يشيد بقرار انعقاد قمة دول جوار السودان بالقاهرة

وجه المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية الذى يضم ٤٢ حزبا سياسيا، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار عقد قمة دول جوار السودان بالقاهرة الخميس المقبل لوضع حل نهائى للصراع فى السودان.

وصرح الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الاعلامى باسم التحالف بان جميع رؤساء الاحزاب اعضاء المجلس الرئاسى اعربوا عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى وجهوده مع قادة دول جوار السودان لعقد القمة وانهاء الصراع بالسودان والذى دخل شهره الثالث.

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الاعلامى للتحالف، إن أعضاء المجلس الرئاسى للتحالف ناشدوا اطراف الصراع فى السودان وقف الحرب وحقن دماء الشعب السودانى خاصة ان استمرار الحرب يؤثر على جميع دول جوار السودان وان الشعب المصري بل وجميع شعوب الدول العربية والافريقية تتطلع الى تلك القمة ونجاحها.

وتستضيف مصر في ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن القمة تأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.