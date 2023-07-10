عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن ينتهك البروتوكول خلال لقائه مع الملك تشارلز الثالث |تفاصيل

بايدن ينتهك البروتوكول
بايدن ينتهك البروتوكول خلال اجتماعه مع الملك تشارلز الثالث

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتهك البروتوكول الملكي مرتين خلال لقاء مع الملك تشارلز الثالث.

 

وقالت الصحيفة البريطانية: ”انتهك بايدن البروتوكول الملكي اليوم بالسير بخطوتين قبل الملك خلال لقائهما في قلعة وندسور".

 

وأضافت: “قبل ذلك، ربت الرئيس الأمريكي، الملك تشارلز الثالث على ظهره، على الرغم من أنه وفقا للقواعد لا ينبغي للمرء أن يلمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة”.

 

وحسب “ديلي ميل”، قال خبير الآداب، ويليام هانسون، أنه من المفترض أن يكون القادة بجانب بعضهم البعض في مثل هذه الأحداث.

صراخ وغضب وفقدان أعصاب.. تعرف علي وجه بايدن الذي يخفيه عن الإعلام

بعد محادثات بايدن.. بريطانيا تكشف مفاجأة بشأن تزويد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية

وبرر هانسون، هذا الخطأ بالقول إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ربما كان مرتاحا بشكل مفرط أو لم يستمع إلى التنبيهات.

 

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ويندسور، وذلك بعد لقاء الأخير رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

 

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، هبط بايدن في قلعة وندسور للقاء الملك تشارلز لأول مرة منذ تتويج الأخير.

وبعد التحية الحارة من الملك تشارلز، استمع بايدن إلى النشيد الوطني الأمريكي قبل تفقد حرس الشرف.

بايدن البروتوكول الملكي الملك تشارلز الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية تزف بشرى سارة للجماهير بشأن الموسم المقبل

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

نقلا عن "العربية".. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانيا للتقارب مع مصر

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

حقيقة صورة إمام عاشور بقميص النادي الأهلي | التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

إعلان الطوارئ.. مشاهد مروعة للفيضانات المدمرة في أمريكا.. فيديو وصور

نموذج إسرائيل.. إعلان مفاجئ من المستشار الألماني بشأن الضمانات الأمنية لـ أوكرانيا

اعتراف صادم من ألمانيا حول شن حرب ضد روسيا

الغرب خدعك.. انقسام كبير في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي الكارثية

شولتس: ألمانيا لن تزود أوكرانيا بـ الذخائر العنقودية

الأسوأ قادم .. عملاق الطاقة الفرنسية "توتال" يحذر من نقص الغاز في أوروبا

زلزال قوي يضرب اليونان .. تفاصيل

حرب نووية عالمية.. ذعر في حلف الناتو بسبب أوكرانيا

ترشيحاتنا

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تطلب اختبار قدرات قبل دخولها

بسبب قرض 400 مليون دولار.. ماذا حدث مع وزير النقل داخل البرلمان.. فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن جريمة الاحتيال المالي

رسميا.. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة حلف الناتو بـ فيلنيوس

التعليم: 5 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ