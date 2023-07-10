بايدن ينتهك البروتوكول خلال لقائه مع الملك تشارلز الثالث |تفاصيل

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتهك البروتوكول الملكي مرتين خلال لقاء مع الملك تشارلز الثالث.

وقالت الصحيفة البريطانية: ”انتهك بايدن البروتوكول الملكي اليوم بالسير بخطوتين قبل الملك خلال لقائهما في قلعة وندسور".

وأضافت: “قبل ذلك، ربت الرئيس الأمريكي، الملك تشارلز الثالث على ظهره، على الرغم من أنه وفقا للقواعد لا ينبغي للمرء أن يلمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة”.

وحسب “ديلي ميل”، قال خبير الآداب، ويليام هانسون، أنه من المفترض أن يكون القادة بجانب بعضهم البعض في مثل هذه الأحداث.

وبرر هانسون، هذا الخطأ بالقول إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ربما كان مرتاحا بشكل مفرط أو لم يستمع إلى التنبيهات.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ويندسور، وذلك بعد لقاء الأخير رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، هبط بايدن في قلعة وندسور للقاء الملك تشارلز لأول مرة منذ تتويج الأخير.

وبعد التحية الحارة من الملك تشارلز، استمع بايدن إلى النشيد الوطني الأمريكي قبل تفقد حرس الشرف.