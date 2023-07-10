تصعيد مستمر للنشاط الإرهابي.. تمدد حركة الشباب الصومالية في القرن الأفريقي

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حركة الشباب الصومالية تتمدد في القرن الأفريقي".

وذكر التقرير، أنه في تصعيد مستمر للنشاط الإرهابي لحركة الشباب الصومالية في القرن الأفريقي تعرضت إحدى وحدات الشرطة الكينية لهجوم مسلح وإطلاق نار كثيف، الأمر الذي بات يستوجب وجود تنسيق نوعي بين دول المنطقة لمواجهة الحركة الإرهابية.

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن هذه الهجمات التي تتبناها حركة الشباب الصومالية الإرهابية تفسح الطريق نحو تسهيل عمليات تجنيد جديدة في المناطق الحدودية، وفي الوقت ذاته، تكثف الحركة من هجماتها ضد أهداف كينية بغرض إجبار الجانب الكيني على سحب أفراده من قوات حفظ السلام التي تهدد الحركة.

الانتشار الواسع للتنظيمات المسلحة والإرهابية في أفريقيا لم يأتِ مصادفة، حيث تستقبل القارة المزيد من المقاتلين المنضمين لجماعات إرهابية مثل جماعة بوكو حرام في نيجيريا وحركة الشباب في الصومال.

النشاط الإرهابي المتزايد والملحوظ مؤخرا، خصوصا في دول الساحل الأفريقي تعبر عنه عدة عوامل، أبرزها استغلال الجماعات الإرهابية للظروف المعيشية الصعبة والأوضاع الاجتماعية السيئة التي يعيشها الناس في القارة السمراء.

هذه الجماعات حولت وجهتها لأفريقيا بعد هجمات متعددة نفذتها في أوروبا، وبخاصة في ظل تنامي حركات التطرف في القارة السمراء التي تحتضن تنظيمات الإرهاب الأكثر خطورة مثل تنظيمي القاعدة وداعش.

