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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم.. وطرق علاجه

صدى البلد

يعد البوتاسيوم واحداً من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم حيث يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على السوائل وعلى سلامة الجهاز العصبي، ويتواجد في الدم بنسبة تتراوح ما بين ٣.٥ -٥.٠ مللي مول/ لتر، قد يلاحظ البعض عند إجراء الفحوصات المخبرية والتحاليل لعينة من الدم انخفاضاً في هذه النسبة وهذا يعني الحاجة لتلقي العلاج اللازم حتى تعود إلى مستواها الطبيعي، سنتحدث في هذا المقال عن كيفية علاج نقص البوتاسيوم بالأعشاب ونعرض معلومات موجزة عن مسببات هذه الحالة وأعراضها.

 

أسباب نقص البوتاسيوم في الدم
من المتوقع ظهور حالة من نقص البوتاسيوم في الدم في إحدى الحالات التالية وفقا لموقع هيلثى…

إتباع نظام غذائي غير متوازن ولا يضم كمية البوتاسيوم التي يحتاجها الجسم.
تناول بعض الأدوية المدرة للبول ما يسبب طرح البوتاسيوم خارج الجسم عن طريق البول.
انخفاض في مستوى المغنيسيوم في الدم، حيث أنه عنصر أساسي ومهم لمعالجة البوتاسيوم، وانخفاض نسبته يعني انخفاضاً في نسبة البوتاسيوم في الدم.
خسارة السوائل من الجسم بشكل مفرط نتيجة الإسهال أو التعرق أو التقيؤ، وهنا يتم فقدان البوتاسيوم عن طريق الجهاز الهضمي.

يصاحب نقص البوتاسيوم في الدم مجموعة من الأعراض منها:

الإمساك المزمن.
خفقان القلب.
الغثيان والقيء دون وجود سبب واضح.
ارتفاع ضغط الدم.
الشعور بالقلق والدخول في حالة من الاكتئاب.
ضعف العضلات.

 

طريقة علاج نقص البوتاسيوم بالأعشاب
يمكن علاج حالة نقص البوتاسيوم بطريقتين:
طريقة طبية يتم فيها تزويد المريض بالبوتاسيوم الذي يحتاجه عن طريق الأقراص أو الحقن بالوريد، وطريقة طبيعية تتمثل في تناول الأغذية والأعشاب الغنية بالبوتاسيوم وهي الطريقة التي سنتحدث عنها هنا، مع العلم أن اختيار إحدى الطريقتين يعتمد على مقدار حاجة الجسم للبوتاسيوم، من أهم المصادر العشبية الغنية بالبوتاسيوم الخضار الورقية الداكنة ومنها:

السبانخ:
يعد السبانخ واحداً من أكثر المصادر العشبية غنى بالبوتاسيوم، حيث يمكن الحصول على ما يعادل ٨٠٠ مللي جرام بوتاسيوم عند تناول مقدار كوب واحد من السبانخ المطبوخ.

الكرنب :
يحتوي هذا المصدر على ما يقارب ٦٠٠ مللي جرام من البوتاسيوم ويمكن الحصول عليها عند غلي الكرنب وشرب كوب واحد منه.
الشمندر السويسري:
يمكن الحصول على نسبة بوتاسيوم تقارب ١٠٠٠ مللي جرام عند تناوب كوب واحد من الشمندر السويسري المطبوخ.

إلى جانب هذه الأعشاب يمكن الحصول على نسبة عالية من البوتاسيوم عند تناول الطماطم، والبطاطس، والفاصوليا، والفواكه المجففة وغيرها.

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