الدوري المصري.. حلمي طولان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة ٣٣ من عمر مسابقة الدوري العام .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: جاستيس ارثر - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي .

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف -محمد إبراهيم - محمود نبيل - محمد عنتر- عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.