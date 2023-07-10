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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

امام عاشور
امام عاشور

قام امام عاشور نجم الزمالك السابق ، بقفل حسابه الشخصي عبر الفيس بوك والغاء خاصية التعليق على الصور  عبر حسابه الشخصي انستجرام خاصة مع اقترابه اعلان انضمامه للاهلي .

ويكثف الأهلي من مفاوضاته في الوقت الحالي مع مسؤولي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور، حيث يفضل النادي الدنماركي رحيل اللاعب بشكل نهائي والاستفادة ماليا من بيعه.

ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مالي مرض، يمكنه من ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، التي تكبدها فريق ميتلاند لضم إمام عاشور من الزمالك.

ورفض إمام عاشور العودة لميتلاند وخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، مفضلا العودة ل الدوري المصري مرة أخرى.

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