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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، بعد رد فعل غير محسوب على بيانات الوظائف الأمريكية، حيث يجد الدولار صعوبة في الحفاظ على مرونته مقابل منافسيه على الرغم من أنه بدأ الأسبوع بشكل صعودي.

وشوهد مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية،  في النصف الثاني من تعاملات اليوم، وهو ينخفض نحو مستوى 102.00.

أظهر المسح الشهري لتوقعات المستهلكين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم الاثنين، أن توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين لمدة عام واحد انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021 عند 3.8٪ في يونيو من 4.1٪ في مايو.

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وفي الوقت نفسه، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى تشديد السياسة إلى حد ما لخفض التضخم، مما تسبب في فقدان الدولار الأمريكي الاهتمام في الجلسة الأمريكية.

الدولار الدولار الأمريكى مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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