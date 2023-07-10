عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفقة نجم البحر.. ريم مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

ريم مصطفي
ريم مصطفي

شاركت الفنانة ريم مصطفي متابعيها  صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ريم مصطفي في الصور من البحر أثناء قضاء عطلتها الصيفية رفقة نجم البحر الصغير.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "طير بينا يا قلبي" ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كلًا من دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

 

إطلالة ريم مصطفى اخبار ريم مصطفى اعمال ريم مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

3.8 مليار دولار.. استثمارات أجنبية ضخمة في مصر لشركات متعددة

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

موجات حر وفيضانات عارمة.. ظاهرة أل نينيو تهدد هذه الدول|فما الحكاية

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح: "واخد مشروعي وكلماتي كوبي بيست"

ترشيحاتنا

صحيفة بوليتيكو: بايدن يلتقي أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة حلف الناتو

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

نهاية الأخضر.. بريكس توجه ضربة مدمرة لـ الدولار بعملة جديدة مدعومة بالذهب

أحمد موسى: مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء غدا.. ما السبب؟

10 صور وفيديو من تكريم القومي لحقوق الإنسان لـ عايدة رياض

بداية من الأربعاء.. تحذير هام من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأطفال.. طريقة عمل مهلبية النشا والحليب

أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم.. وطرق علاجه

أبرزها بكتيريا الحلق.. أسباب التهاب الحنجرة المتكرر

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

فيديو

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

احتجز مدير الفرع .. شخص يقتحم بنك مصر ولبنان في بيروت بسبب 6500 دولار

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ