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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العضو المنتدب لشركة ثروة يوضح أبرز المنتجات التي طرحتها لتأمينات الحياة

رماح أسعد العضو المنتدب
رماح أسعد العضو المنتدب لشركة “ثروة ”لتأمينات الحياة

قال رماح أسعد العضو المنتدب لشركة " ثروة ” لتأمينات الحياة، إنه تم إنتاج منتجات تغطي كل أحتياجات الشرائح الأغلب من المجتمع من الحياة والطلب والادخار، ويتم إستهداف الوصول لاكبر شريحة من العملاء بأختلاف تغيرها الإجتماعي، ولكن إستراتيجية المجموعة هو الوصول للتأمين على الحياة إلى الشرائح الأكثر أحتياجا محدودة الدخل  أو متوسطة الدخل نسبيا من خلال تصميم برامج  مثل "ثروة" تلائم هذه الاحتياجات بشكل مبسط ولكن بتكلفه أقل.

وأكد أسعد خلال لقائه مع الإعلامية" شيماء موسي" ببرنامج" بيزنس" المذاع على فضائية “صدي البلد ٢”، أنه يتم تقديم تسهيلات للأسر متوسطة ومحدوة الدخل للحصول على هذا المنتج التأميني، ومن المنتجات بصورة متميزة التي تم طرحتها ثروة لتأمينات الحياة سواء في التأمينات الفردية أو في التأمينات الجماعية.

وأضاف العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، أنه تم تصميم منتج للوصول إلى الشركات الصغيرة المكونة من ٥ أفراد، و تم تقديم منتج واحدا يشمل الادخار والحماية لتلبية كل الاحتياجات المتعددة المؤمن عليها كتعليم الأبناء، أو زواج الأبناء، أو من يحتاج إلى مبلغ تقاعدي في حالة التقاعد داخل وثيقة واحدة مرنة تتطور بتطور أحتياجات الفرد مع تقادم الزمن، ويتم السداد بشكل شهري ميسر إلى حد كبير.

الطلب الادخار تأمينات الحياة كل أحتياجات الشرائح محدوة الدخل المنتج التأميني التأمينات الفردية التأمينات الجماعية مبلغ تقاعدي شركة ثروة وثيقة واحدة

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