شرائح جديدة من الشعب المصري اشترت وثائق تأمينات الحياةا

أكد محمد عاكف نائب العضو المنتدب للشئون المالية بشركة"جي أي جي" مصر حياة تكافل، أن سوق تأمينات الحياة لأول مرة منذ سنتين يكون حجم أقساطه أكبر من حجم أقساط شركات تأمين الممتلكات، ما يدل على أن هناك شرائح كبيرة من المجتمع المصري دخلت في تأمينات الحياة و أصبح لديها وعي تأميني.

و أضاف "عاكف" خلال لقائه ببرنامج "بيزنس"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2" من تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، أن تأثير التضخم لم يكن إيجابي بنسبة 100% على وثائق تأمينات الحياة و لكن هناك عوامل ساعدت على ذلك، مؤكدا أن إختلاف طبيعة المنتج التأميني عن قنوات الإستثمار الأخرى، خاصة أن المنتج التأميني متنوع و شامل و يغطي تأمينات و أخطار لا يمكن للعميل الإستغناء عنها.

و أوضح "عاكف"، أنه بالنسبة للتأمين الفردي فأي قناة إستثمارية تحتاج إلى أستثمار الفرد بمبلغ كبير بها، على عكس تأمين الحياة الذي يأخذ قسط شهري على حسب مقدرة كل فرد لدفع القسط ، و ذلك ما يميز شركات التأمين عن باقي قنوات الإستثمار.

أهمية وثائق تأمين المعاش بالشركات

وأكمل أن التأمينات الإجتماعية لديها وثيقة تأمينات المعاش، و هذه الوثيقة هامة لأي شركة لتدعيم موظفينها، بمزايا و ضمان ولاءهم و إستمرارهم للشركة حتى سن المعاش، و من ناحية أخرى فهي تضمن للموظف أن على حسب دفعه للأشتراكات سترجع له و يأخذها في نهاية فترته بدون أي خصومات مخفية.





