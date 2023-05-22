عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شرائح جديدة من الشعب المصري اشترت وثائق تأمينات الحياةا

محمد عاكف
محمد عاكف

أكد محمد عاكف نائب العضو المنتدب للشئون المالية بشركة"جي أي جي" مصر حياة تكافل، أن سوق تأمينات الحياة لأول مرة منذ سنتين يكون حجم أقساطه أكبر من حجم أقساط شركات تأمين الممتلكات، ما يدل على أن هناك شرائح كبيرة من المجتمع المصري دخلت في تأمينات الحياة و أصبح لديها وعي تأميني.

و أضاف "عاكف" خلال لقائه ببرنامج "بيزنس"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2" من تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، أن تأثير التضخم لم يكن إيجابي بنسبة 100% على وثائق تأمينات الحياة و لكن هناك عوامل ساعدت على ذلك، مؤكدا أن إختلاف طبيعة المنتج التأميني عن قنوات الإستثمار الأخرى، خاصة أن المنتج التأميني متنوع و شامل و يغطي تأمينات و أخطار لا يمكن للعميل الإستغناء عنها.

و أوضح "عاكف"، أنه بالنسبة للتأمين الفردي  فأي قناة إستثمارية تحتاج إلى أستثمار الفرد بمبلغ كبير بها، على عكس تأمين الحياة الذي يأخذ قسط شهري على حسب مقدرة كل فرد لدفع القسط ، و ذلك ما يميز شركات التأمين عن باقي قنوات الإستثمار.

أهمية وثائق تأمين المعاش بالشركات

وأكمل أن التأمينات الإجتماعية لديها وثيقة تأمينات المعاش، و هذه الوثيقة هامة لأي شركة لتدعيم موظفينها، بمزايا و ضمان ولاءهم و إستمرارهم للشركة حتى سن المعاش، و من ناحية أخرى فهي تضمن للموظف أن على حسب دفعه للأشتراكات سترجع له و يأخذها في نهاية فترته بدون أي خصومات مخفية. 
  


 

تأمينات شركات التأمين الشعب المصري محمد عاكف بيزنس صدى البلد شيماء موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

تراجع قوي يضرب الحديد عالميا|وهذا سعر الطن الآن بعد نزوله 800 جنيه

شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

ترشيحاتنا

أخويا هو سندي.. اعترافات متهم بقتل شخص في عين شمس

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الإثنين 22-5-2023

وزير الري يناقش قواعد صرف الحوافز والمكافآت على مستوى جهات الوزارة

دعاء قضاء الدين والفقر.. ردده ولو كانت مثل جبل أحد

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

سبب غريب.. لماذا حلق الفراعنة لحاهم؟| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صور أثارت الجدل لـ علا غانم

هذا النوع أكثر أشكال مرض السكري التي لا يتم تشخيصها|خالي بالك

بعد التحذير من الخروج غدا...كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية ؟

طريقة عمل خبز التميس السعودي| بأسهل الخطوات

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ