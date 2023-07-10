الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ستكني، إن أولويات الحكومة الأمريكية في قمة حلف الناتو المقبلة في ليتوانيا هي استمرار تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وملف انضمام السويد لحلف الناتو.

وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع الملك البريطاني تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك، العلاقات الثنائية بين البلدين، قبل أن يتوجه للمشاركة في قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وتابعت أن من أولويات حكومة الولايات المتحدة أيضا خلال القمة هي تعزيز قدرة الحلف العسكرية الدفاعية، ومن المتوقع تقديم حزمة جديدة من المساعدات الأمنية والسياسية لأوكرانيا في هذه القمة.

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