مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: الاختيار العسكري في أوكرانيا يخدم أمريكا

قال عبدالغني العبادي المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، إنّ انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "ناتو" أصبح مهما وضروريا ويتم التأكيد عليه يوما بعد يوم، وهذا في حد ذاته تصعيد سياسي، وذلك في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الحكيمة الرشيدة من أجل تفعيل آلية الدبلوماسية وآلية الحوار.

وأضاف "العبادي"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، من باريس"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا غير قادرة –حاليا- على الاستمرار في الحرب الروسية الأوكرانية حيث تستنزف خيراتها وإمكانياتها، حيث أصبحت تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية وطنية، تُضاف إليها هذه الحرب.

وتابع، أن العمل على انضمام أوكرانيا للناتو تصعيد ومواجهة ونية للاستمرار في هذه الحرب ودفع أوروبا يوما بعد يوم نحو مزيد من التأزم والصعوبات المستقبلية، في ظل الأزمات العديدة التي تواجهها مثل الاحتباس الحراري والإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية وتستمر في خط الحرب، وهو خط لم يعد يُحتمل اليوم.

وأكد، أنّ الخط الدبلوماسي تم تجاهله منذ البداية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني في موقع المقاومة والتواصل مع الدول الداعمة، ولا بد أن يقدم معطيات، ولكن النتيجة هي المزيد من تعزيز روسيا لمواقعها ثم تبني ما تبنيه من جدار عازل.

وأوضح، أن الاختيار العسكري يخدم الولايات المتحدة الأمريكية ولا يخدم الاتحاد الأوروبي وأوروبا، ومن ثم، فقد أصبحت أوروبا مدعوة لاتخاذ خطوة التفاهم، حيث بدأت بعض القيادات الأوروبية تتحدث عن الحوار.

