أحمد موسى يهنئ النائب محمد أبوالعينين وطارق أبوالعينين ببقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النائب محمد أبو العينين وطارق أبو العينين ببقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.

هنأ الإعلامي أحمد موسى رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا النائب محمد أبو العينين، والمشرف على الفريق طارق أبو العينين، على بقائهم في الدوري العام الممتاز، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.



ووجه الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، الشكر لفريق سيراميكا كليوباترا، وإهدائه درع الدوري العام للنادي الأهلي رقم 43.

وعلق أحمد موسى قائلا: سيراميكا كليوباترا أهدانا درع الدوري العام بعد فوزه على بيراميدز، ويأتي الفرج على أيدي سيراميكا، ويوم الخميس يمكن أن نلعب القمة بأشبال الأهلي.

