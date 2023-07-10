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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، معتمدة خلالها علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

 

 

تعتبر ياسمين صبري من أبرز نجمات الوطن العربي التي تهتم بالموضة والأزياء ومواكبة أحدث الصيحات مما جعلها محط أنظار الجميع.

تحرص ياسمين صبري على اختيار الملابس و الأزياء المتناسقة معها ة التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي، كما تكشف إطلالات ياسمين صبري عن ذوقها الراقي والأنيق.

تعتمد ياسمين صبري على اقتناء الأزياء والملابس التي تحمل توقيع المصممين والأزياء من الماركات العالمية، كما تخطف الأنظار بالمجوهرات و الحقائب و الأحذية الراقية التي تزيد من أناقتها وجاذبيتها أيضا.

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