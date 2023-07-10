عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب توتنهام: لا ضمانات على استمرار هاري كين

صدى البلد

أكد الأسترالي آنجي بوستيكوجلو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام هوتسبير، أنه ليس لديه أي ضمانات بشأن مصير لاعب الفريق هاري كين ، لكن سيستغل لقاءه مع اللاعبين هذا الأسبوع لطرح رؤيته من أجل تحقيق النجاح مع الفريق الإنجليزي.

 والتقى بوستيكوجلو مندوبي وسائل الإعلام للمرة الأولى اليوم الاثنين منذ توليه تدريب توتنهام، وسرعان ما انتقل للحديث عن هاري كين الذي يحظى باهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني

 وقال بوستيكوجلو ‏بشأن هاري كين الذي سيعود للتدريبات بعد غد الأربعاء "لم أحصل على أي ضمانات ولا أتوقع أي تأكيدات ، هذه هي طبيعتي، أنا فقط أذهب وأحاول التركيز على الأشياء التي أعرفها الآن".

 وأضاف "ما أعرفه الآن هو أن هاري جزء من هذا الفريق ويتطلع للعودة إلى التدريبات ليكون من بين هؤلاء اللاعبين والبدء في العمل معًا... لا أعتقد أنه من دوري أن أجلس وأعامل الناس بطريقة ما بسبب ظروفهم. أنا مهتم حقًا بمعاملة الجميع بالطريقة نفسها وقد رسخ هاري نفسه بالفعل في تاريخ نادي كرة القدم ".

 وأشار "هو جزء مهم للغاية. إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم وأريده أن يشارك. ستكون محادثتي معه حول كيفية جعل هذا النادي ناجحًا وليس لدي أي شك في أن هذا ما يريده أيضًا".

واختتم "ما أريده هو أن أقدم نفسي إلى هاري وأعطيه رؤيتي بشأن النادي ، وأتعرف منه على رؤيته بشأن ما يتعين على النادي القيام به ليكون ناجحًا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الاهلي بالدوري

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

5 أيام| تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

أول تعليق من الزمالك على أنباء إيقاف القيد للنادي بسبب شيكابالا

ترشيحاتنا

مقتل مسئول روسي كبير في مدينة كراسنودار برصاص مسلح.. تفاصيل

ضربة روسية ساحقة.. تحذير أمريكي عاجل من انهيار وشيك لـ أوكرانيا

يحتفل أمام الزمالك| الأهلي يحسم الدوري قبل 5 جولات.. وهدية صلاح محسن لا ترد

المصارع أندر تيكر يوجه سمكة قرش لحماية زوجته منها | ما القصة؟

استعدوا.. طقس حار يضرب البلاد ومفاجأة في درجات الحرارة |تفاصيل

عايدة رياض تدخل بحالة بكاء على الهواء لهذا السبب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

بعد اعتداء جارها عليها بالضلمة.. إيمان العاصي ترقص على اختياراتي مدمرة حياتي

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ