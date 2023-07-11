أستاذ قانون الدولي: قمة الناتو تضاعف دعم الدول الأعضاء لأوكرانيا

قال مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن الاجتماع القادم لحلف شمال الأطلسي "ناتو" سيشهد المزيد من الدعم لأوكرانيا لسببين، الأول، لأنه يقف مع أوكرانيا لأنها تدافع عن المبادئ الأساسية للحلف، والتي هي إرساء دولة القانون، وبخاصة أن المجتمع الدولي مبني على القانون الدولي.

وأضاف "بودن"، في حديث خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السبب الثاني هو قرار الناتو سيكون بإنهاء هذه الحرب بأسرع طريقة ممكنة، مشيرًا إلى أن عملية الهجوم المضاد التي تقوم بها القوات الأوكرانية تدخل في هذا الإطار.

وتابع أستاذ القانون الدولي، أن الناتو وكل بلد عضو في هذا الحلف يزيد من الدعم اللوجستي للأوكرانيين لكي تنتهي الخرب في أقرب فرصة ممكنة.