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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة من شيفروليه في مصر

شيفروليه أوبترا موديل
شيفروليه أوبترا موديل 2023

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه في مصر، زيادات أسعار طراز أوبترا موديل 2023 ، خلال العام الحالى بعد كان اخرها خلال شهر مارس الماضى.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

وتأتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، ضمن فئة السيارات السيدان العائلية ، والتى تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

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ويبلغ متوسط استهلاك السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

وتأتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن بينها جهاز إنذار لحزام الأمان لمقعد السائق، إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق، طي المقاعد الخلفية، فرش المقاعد من القماش، مسند يد أمامي، فرش جلد، صندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي، زجاج تعتيم خلفي، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

اضافة إلى احتواء السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، على مانع إدارة المحرك، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مقابض الأبواب بلون السيارة، حساسات خلفية، فتحة سقف كهربائية، مرايات جانبية بإشارات جانبية، جنوط رياضية 15 بوصة.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023، عددا من وسائل الأمن والسلامة، من بينها 2 وسائد هوائية أمامية ، فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع إلكتروني للفرامل EBD .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

اما عن اسعار شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، داخل السوق المحلى المصرى بفئة واحدة LUXURY W ACCESSORIES وبسعر 541.500 الف جنيه .

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