عايدة رياض: أفكر فى اعتزال الفن في هذه الحالة ..فيديو

قالت الفنانة عايدة رياض ، إنها لولا الفنانة شادية لم تكون ممثلة لإنها تحبها كثيرا، موضحة أنها ستفكر فى الاعتزال إذا لم استطيع القيام من على السرير لكى أستطيع التمثيل.

وأشارت "رياض" خلال لقائها ببرنامج " واحد من الناس " والمذاع عبر فضائية "الحياة" ، إلي أن تعرضت لمواقف كثيرة مؤلمة ، وأخري أسعدتني وهكذا الحياه

وطلب منها الإعلامي عمرو الليثي أن توجه رسالة لنفسها ، حيث قالت :" برغم انك مريتي بحاجات كثيرة وحشة لكن برضو مريتي بحاجات كثيرة حلوة ، وكان ليا حظ سعيد أني اشتغلت مع عظماء فى الفن" .

بشكر ربنا

وتابعت وهي تبكي قائلة :" ربنا هو اللى معاك دائما ثم أهلك أني كل ما مريت به كان لربنا حكمة فيها ، وأول ما أقوم من النوم بشكر ربنا على كل نعمة أداهالي" .