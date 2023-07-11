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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايدة رياض: أفكر فى اعتزال الفن في هذه الحالة ..فيديو

الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض

قالت الفنانة عايدة رياض ، إنها لولا الفنانة شادية لم تكون ممثلة لإنها تحبها كثيرا،  موضحة أنها ستفكر فى الاعتزال إذا لم استطيع القيام من على السرير لكى أستطيع التمثيل.

وأشارت "رياض" خلال لقائها ببرنامج " واحد من الناس " والمذاع عبر فضائية "الحياة" ، إلي أن تعرضت لمواقف كثيرة مؤلمة ، وأخري أسعدتني وهكذا الحياه

وطلب منها الإعلامي عمرو الليثي أن توجه رسالة لنفسها ، حيث قالت :" برغم انك مريتي بحاجات كثيرة وحشة لكن برضو مريتي بحاجات كثيرة حلوة ، وكان ليا حظ سعيد أني اشتغلت مع عظماء فى الفن" .

 

 بشكر ربنا 

وتابعت وهي تبكي قائلة :" ربنا هو اللى معاك دائما ثم أهلك أني كل ما مريت به كان لربنا حكمة فيها ، وأول ما أقوم من النوم بشكر ربنا على كل نعمة أداهالي" .

عايدة رياض الفنانة شادية عمرو الليثي النوم الفن التمثيل

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