تحذير عاجل لجميع مستخدمي ChatGPT .. لا تشارك هذه البيانات

مع ازدهار تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وظهور برامج مثل ChatGPT وغيرها تضع الحكومات في جميع أنحاء العالم أفضل الممارسات لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لحماية خصوصية المستخدم وحماية المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، الأمر الذي يعد بمثابة انذرا للمستخدمين بضرورة حماية بياناتهم الشخصية عند استخدام هذه البرامج.

وبحسب موقع BGR فإنه يجب أن يكون الحفاظ على خصوصية بياناتك بمثابة تذكير صارخ بعدم الإفراط في المشاركة مع أي روبوتات محادثة أو برامج تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث هناك بعض المعلومات التي يجب عليك الاحتفاظ بها من الذكاء الاصطناعي، ومنها :

المعلومات الشخصية التي يمكن أن تحدد هويتك



ويجب أن تبذل قصارى جهدك لمنع مشاركة المعلومات الشخصية التي يمكن أن تحدد هويتك ، مثل اسمك بالكامل وعنوانك وتاريخ ميلادك ورقم الضمان الاجتماعي، باستخدام ChatGPT وبرامج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وكانت شركة OpenAI قد نفذت ميزات الخصوصية بعد شهور من إصدار ChatGPT، وعند التمكين ، يتيح لك هذا الإعداد منع مطالباتك من الوصول إلى ChatGPT، ولكن هذا لا يزال غير كافٍ لضمان بقاء معلوماتك السرية خاصة بمجرد مشاركتها مع البرنامج.

أسماء المستخدمين وكلمات المرور



أكثر ما يريده المتسللون من خروقات البيانات هو معلومات تسجيل الدخول، ويمكن أن تفتح أسماء المستخدمين وكلمات المرور أبوابًا غير متوقعة ، خاصةً إذا قمت بإعادة استخدام نفس بيانات الاعتماد لتطبيقات وخدمات متعددة، ويجب ألا تشارك معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك مع برامج الذكاء الاصطناعي.

المعلومات والبيانات البنكية



ولا يوجد سبب لتقديم أي بيانات أو معلومات مصرفية شخصية لـ ChatGPT، حيث لن تحتاج OpenAI أبدًا إلى أرقام بطاقات الائتمان أو تفاصيل الحساب المصرفي، كما يعد هذا نوعًا شديد الحساسية من البيانات يمكن أن يؤدي ذلك إلى سرقة أموالك .

وإذا طلب منك أي تطبيق يدعي أنه متعلق بـ ChatGPT لهاتف أو كمبيوتر أي معلومات مصرفية، فقد يكون هذا بمثابة علامة حمراء على أنك تتعامل مع نسخة مزيفة من برنامج ChatGPT، كما أنه لا ينبغي لك تحت أي ظرف من الظروف تقديم تلك البيانات.

مشاركة بيانات وأسرار العمل



وفي الأيام الأولى لـ ChatGPT ، قام بعض موظفي شركة سامسونج بتحميل التعليمات البرمجية حيث كانت هذه المعلومات سرية ولكنها وصلت إلى خوادم شركة OpenAI المالكة لـ ChatGPT ، ودفع هذا شركة سامسونج إلى فرض حظر على روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

واتبعت شركات أخرى ، بما في ذلك شركة آبل، حيث يجب الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بأسرار عملك.

مشاركة البيانات الصحية



وقد ترغب في سؤال برنامج ChatGPT بعض الأسئلة المتعلقة بالأمراض لشخص تظهر عليه أعراض معينة، حيث في هذه الحالة لا يجب الكشف عن البيانات الصحية الدقيقة ويجب إعطاء معلومات عامة، كما يجب ألا تعطي خدمات شبيهة بـ ChatGPT جميع بياناتك الصحية.