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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة ترد على اتهامات شقيقة زعيم كوريا الشمالية

البنتاغون
البنتاغون

علقت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على اتهامات كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بانتهاك المجال الجوي لمنطقتها الاقتصادية الخالصة ثماني مرات بطائرة تجسس عسكرية.

ولم تُلقِ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالا، بالاتهامات بيونغيانغ بانتهاك المجال الجوي، وقالت إن الجيش الأميركي ملتزم بالقانون الدولي.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية "ما هذه إلا مجرد اتهامات".

وفي معرض رده على سؤال عن تصريحات كوريا الشمالية، حثّ المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر كوريا الشمالية على "الامتناع عن الأعمال التصعيدية"، مكررا دعوتها "للانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة".

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان صدر مساء الإثنين إن الجارة الشمالية تصعد التوتر من خلال التهديدات بشأن ما أفادت بأنه "نشاط طيران عادي" قامت به واشنطن وسول.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم يو جونغ، حذرت من أن القوات الأميركية ستواجه "ردا حاسما للغاية" إذا واصلت ما وصفته "بالتدخل غير القانوني"، مكررة اتهاما وجهته يوم الإثنين إلى الولايات المتحدة بأنها انتهكت مجالها الجوي بطائرات استطلاع، كما حذرت من أن مثل هذه الطائرات قد تتعرض للإسقاط.

واتهمت كيم سلاح الجو الأميركي بانتهاك المجال الجوي "لمنطقة المياه الاقتصادية" التابعة لكوريا الشمالية قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، على بعد 435 كيلومترا شرق تونغتشون بمقاطعة جانغ وون و276 كيلومترا جنوب شرق أولجين بمقاطعة جيونغ سانغ الشمالية.

والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية، التي تبلغ مساحتها 200 ميل بحري، تمنحها الحق في استغلال الموارد البحرية فيها، لكن ليس السيادة على سطح المياه أو المجال الجوي فوقه.

الولايات المتحدة كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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