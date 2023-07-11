مؤشر مديري المشتريات في دبي يرتفع في يونيو لأعلى مستوى له

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي والصادر من S&P Global في يونيو إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر عند مستويات 56.9 نقطة من 55.3 في مايو.

ويشير هذا إلى أقوى تحسن شامل في أحوال القطاع غير المنتج للنفط منذ شهر أغسطس 2022.

هذا وظل المؤشر الرئيسي أعلى بكثير من الاتجاه طويل المدى مُسجلاً 54.6 نقطة، وكان الارتفاع الشهري بمقدار 1.6 نقطة هو الأكبر منذ أكتوبر 2021.

هذا وارتفع إجمالي نشاط أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي للشهر الحادي والثلاثين على التوالي في شهر يونيو، وظل معدل التوسع حادًا على الرغم من تراجعه بشكل طفيف منذ شهر مايو.