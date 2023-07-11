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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا تندد بعدم تعاون إسرائيل في فضيحة التنصت

اسبانيا تندد بعدم
اسبانيا تندد بعدم تعاون إسرائيل في فضيحة التنصت

ندد القاضي المكلف بالتحقيق في قضية التنصت على هواتف عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية بما قال إنه غياب التعاون "المطلق" من قبل إسرائيل، ما أجبره على حفظ التحقيق مؤقتا.


وكان القاضي أرسل في يونيو 2022 طلبا إلى إسرائيل لاستجواب رئيس شركة "ان اس او" المطورة للبرنامج.


بمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيجاسوس" التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.


وقال بيان صادر عن المحكمة الوطنية العليا إنه في مواجهة "الغياب المطلق للتعاون القضائي من إسرائيل التي لم تستجب للاستنابة القضائية" وربما "لن تفعل ذلك أبدًا" ، قرر قاضي الجمهور الوطني "حفظ تحقيقه موقتًا".

وبحسب التحقيق فإن "السبيل الوحيد المتبقي" الذي يمكن للحكومة الاسبانية تفعيله لتطلب من اسرائيل الرد على هذه الاستنابة القضائية هو "السبيل الدبلوماسي".


وبوشر التحقيق العام الماضي إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية التي كشفت في مايو 2022 أن هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارجاريتا روبلس اخترقت باستخدام برنامج بيجاسوس.


وفيو قت لاحقت أفادت الحكومة عن تعرّض هواتف وزراء ومسؤولين آخرين للتنصت بواسطة برنامج "بيجاسوس".


وفي بيانه، أكد القاضي أن هاتف بيدرو سانشيز تعرض للتنصت خمس مرات في الفترة بين اكتوبر 2020 وديسمبر 2021، بينما لم تسمح التحليلات التي خضعت لها هواتف المسؤولين الأربعة الآخرين في الحكومة ب"تحديد المسؤول" عن عمليات التجسس.


وعلى الرغم من أنها لم تتمكن من تحديد لا المعلومات التي تم الاستحصال عليها خلال التنصت على هواتف مسؤوليها ولا الجهة الضالعة في التجسس، شددت الحكومة على أن العملية تنطوي على "هجوم خارجي".


وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن احتمال ضلوع المغرب حيث اخترقت هواتف المسؤولين الإسبان في مايو 2021 ويونيو من العام نفسه، في أوج نزاع بين إسبانيا والمغرب.

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