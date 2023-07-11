مئات الملايين من الدولارات.. النرويج تعلن زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا

أعلنت النرويج، اليوم الثلاثاء، أنها ستزيد من دعمها العسكري لأوكرانيا بمقدار 2.5 مليار كرونة (أي ما يعادل 239 مليون دولار) هذا العام ليصل بذلك إلى 10 مليارات.

وقالت الحكومة النرويجية، في بيان لها اليوم، أنها ستزيد من مساهمتها في صندوق دعم الناتو لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "الناتو"، إنه يجب زيادة حجم الدعم العسكري لكييف وهو التحدي الأكبر.

وأكد ستولتنبرج أنه سيتم اتخاذ قرارات قوية خلال القمة بشأن دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف أصبحت أكثر قربا إلى الحلف، ما ينعكس على كل قرارات الحلف.

وقال ستولتنبرج إن حلف الناتو يزيد من مخزونه وإنتاجه من الذخائر العسكرية.

ووبخت روسيا حلف الأطلسي وقوته الرئيسية، الولايات المتحدة، بسبب دعمهما لأوكرانيا وحذرت من أن عضوية كييف المحتملة في الحلف ستُقابل برد فعل "واضح وحازم".

وتسببت الحرب الروسية لأوكرانيا، التي مضى عليها 503 أيام دون نهاية تلوح في الأفق، في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين وتحويل العديد من المدن في شرق أوكرانيا وجنوبها إلى أنقاض.