عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معهد إسرائيلي: الولايات المتحدة تمثل ثقلا وجوديا لتل أبيب

معهد إسرائيلي: الولايات
معهد إسرائيلي: الولايات المتحدة تمثل ثقل وجودي لـ إسرائيل

كشف معهد الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء،  عن إن الخلافات بين إدارة بايدن وإسرائيل تتعمق ويظهر ذلك جلياً من تصريحات بايدن المتكررة بشأن الحكومة الإسرائيلية الحالية حيث قال إن تلك الحكومة هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وأن الوزراء الحاليين هم جزء من المشكلة.

وأوضح المعهد الإسرائيلي أن "العلاقات الخاصة" مع الولايات المتحدة تعتبر من الركائز الأساسية للأمن القومي الإسرائيلي، حيث أن اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة يمثل ثقلا وجوديا، ولهذا السبب من الضروري العمل على تقليص الفجوات والعودة إلى مسار الحوار الحقيقي العميق.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبر الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية جزءاً من المشكلة القائمة في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة أن الولايات تحاول فتح قنوات اتصال مع إسرائيل لحل المشكلة القائمة وخفض مستوى التوتر بموجب العلاقات والتحالفات الإسرائيلية الأمريكية بين البلدين.

وهاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال: " نحن لم نعد نجمة في العالم الأمريكي".

ومن جهتها حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أعمال بناء المستوطنات في الضفة الغربية والتي ستجلب موجة كبيرة من العنف في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

بفرمان من كولر.. شوبير يعلن أول العائدين للنادي الأهلي

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من طيران الرياض | تفاصيل

انتظام ثلاثي المنتخب الأولمبي في تدريبات الزمالك الجماعية

القارئ محمد صديق المنشاوي يثير غضب أهالي سوهاج بسبب لافتة| تفاصيل

موجة اعتقالات.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ