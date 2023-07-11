معهد إسرائيلي: الولايات المتحدة تمثل ثقلا وجوديا لتل أبيب

كشف معهد الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إن الخلافات بين إدارة بايدن وإسرائيل تتعمق ويظهر ذلك جلياً من تصريحات بايدن المتكررة بشأن الحكومة الإسرائيلية الحالية حيث قال إن تلك الحكومة هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وأن الوزراء الحاليين هم جزء من المشكلة.

وأوضح المعهد الإسرائيلي أن "العلاقات الخاصة" مع الولايات المتحدة تعتبر من الركائز الأساسية للأمن القومي الإسرائيلي، حيث أن اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة يمثل ثقلا وجوديا، ولهذا السبب من الضروري العمل على تقليص الفجوات والعودة إلى مسار الحوار الحقيقي العميق.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبر الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية جزءاً من المشكلة القائمة في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة أن الولايات تحاول فتح قنوات اتصال مع إسرائيل لحل المشكلة القائمة وخفض مستوى التوتر بموجب العلاقات والتحالفات الإسرائيلية الأمريكية بين البلدين.

وهاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال: " نحن لم نعد نجمة في العالم الأمريكي".

ومن جهتها حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أعمال بناء المستوطنات في الضفة الغربية والتي ستجلب موجة كبيرة من العنف في المنطقة.