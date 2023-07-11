روشتة طبية للتعامل مع كبار السن ومواجهة أعراض الشيخوخة المبكرة

قالت لمياء هارون، أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن هناك تغيرات فسيولوجية تحدث للفرد، نتيجة تغير الخلايا وتقدم العمر، مثل فقدان الشهية والتأثر النفسي وأعراض الاكتئاب.

وأضافت "لمياء هارون" خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن وجبة الغذاء لكبار السن يجب أن تحتوي على مواد بروتينية وطاقة، مع الحفاظ على تناول الفاكهة والخضراوات وتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم.



وأكملت: ساعات النوم تقل تدريجيا مع زيادة وتقدم العمر، ولذلك يجب علينا تقليل تناول المنبهات، وتحديد طبيعة خاصة لفترة ما قبل النوم، لحصول كبار السن على قسط كاف من الراحة والنوم.

وناشدت بضرورة ممارسة الرياضة يوميا بأبسط وأسهل الطرق، مثل رياضة المشي، سواء متواصل أو متقطع، وتناول كميات منتظمة من المياه على مدار اليوم، وتناول أطعمة تحتوي على منشطات للذاكرة، لتجنب الإصابة بالشيخوخة.



وشددت على ضرورة تقليل نسب الأملاح في الطعام، والسكريات على مدار اليوم.