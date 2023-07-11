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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يعقد جلسة مع اللاعبين بمران اليوم

صدى البلد

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء ، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة وضرورة حصد الثلاث نقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات، وشدد أوسوريو على مواصلة العمل بكل قوة وتركيز و تنفيذ كل المطلوب بدقة.

وخلال الجلسة تطرق أوسوريو للحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية في إطار البرنامج الموضوع استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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