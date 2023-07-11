فقرة تدريبات إضافية بمران الزمالك للاعبين الشباب

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات إضافية لمجموعة اللاعبين الشباب، على هامش المران الذي أقيم اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الفقرة الخاصة باللاعبين الشباب التي قادها أحمد مجدي، المدرب المساعد، تنفيذهم لبعض الأمور الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص أحمد مجدي على منح هذه المجموعة العديد من التعليمات الفنية الخاصة استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.