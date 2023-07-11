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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحركة الوطنية: المشروعات القومية تغير شكل الدولة وتوفر حياة كريمة للمواطنين

محمود خليفة نائب
محمود خليفة نائب رئيس حزب الحركة الوطنية

أكد اللواء محمود خليفة نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان المشروعات القومية التي تنفذ علي أرض مصر غيرت شكل الدولة كما ان المشروع القومي حياة كريمة الذي وصل الي كل بيت وتطوير العشوائيات  وتدشين مبادارات ومشروعات صحية لعلاج للمرضي مثل حملة الـ 100 مليون صحة وغيرها الكثيرة والكثير من التحركات الايجابية للقيادة السياسية بما يعطي انعكاس واضح لحجم الجهد المبذول من الدولة ومؤسساتها من اجل خدمة المواطن 

 

وأشاد خليفة بالصعيد وأهله وما يتسمون به من عزة وكرم وغيرة علي الوطن ورغبة كبيرة من اجل الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها في كافة التحديات التي تواجهها علي مر التاريخ موضحا ان كنوز مصر في الصعيد الذي يشهد تغير عمراني وحضاري كبير . 

 

وأضاف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ان حزب الحركة الوطنية عندما يتحرك انما يتحرك بدافع وطني وغريزة وطنية وقناعات داخلية بان الوطن فوق الجميع لذا فننا علي مر تاريخنا في الحزب منذ نشأته وحتي الان وفي جميع المراحل وجميع الظروف سواء في الازمات أو في المسرات نكون في ظهر الدولة نرفض المساس بامنها واستقرارها هكذا كنا وهكذا سنظل نعمل الي ما لا نهايه بغض النظر عن اي مصالح او حسابات سياسية او حزبية. 

 

ووجه خليفة التهنئة الي الشعب المصري العظيم بمرور الذكري العاشرة لثورة 30 بونيه ثورة الشغل الذي التف علي رأي واحد وسانده الجيش ضد حكم جماعة كانت تقودنا جمبعاً نحو الظلام في ظل حكم كانت السمة السائده فيه هو قطع الطرق والارهاب والقتل والترويع حكم انهار فيه الوضع السياسي والاقتصادي للدولة المصرية ولولا التحرك الواعي من الشعب والقياده لكانت مصر في وضع مأزوم وخطير يصعب علينا الخروج منه وربما كان يقودنا الي مصير دول مثل العراق وسوريا وليبيا ولكن الله سلم وانقذت مصر علي أيدي الشرفاء والمخلصين والوطنيين في هذا الوطن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي أول بمحافظة المنيا وسط حضور كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة اعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة برئاسة صلاح السيد عبد المجيد امين عام الحزب بالمنيا وحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ومحمد حسن جابر الامين المساعد وملاك عبد للملك امين المجالس المحلية ومينا نصر امين المواطنة والدكتور رفاعي طه أمين شئون التعليم .

وأعلن اللواء رؤوف السيد علي خلال كلمته التأكيد علي ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن ورفض محاولات شق الصف الوطني موجها التهنئة بذكري ثورة 30 يونية كما وجه التحية  إلي شعب مصر العظيم وإلي جيش مصر الباسل الذي يساند مطالب الشعب ووقف خلف طموحاته وأحلامه المشروعة حتي تخلص من طغمة الظلام. 

محمود خليفة نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الحركة الوطنية حياة كريمة

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