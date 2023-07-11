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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تعلن نشاط معهد بحوث أمراض النباتات عن يونيو 2023

صدى البلد

صرح د محمود قمحاوى مدير معهد أمراض النباتات أن المعهد أصدر تقريرا يتضمن أنشطته خلال شهر يونيو 2023 وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بالبحوث التطبيقية والنشاط الارشادى والخدمي وكذلك التواجد الميداني مع المزارعين وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وجاءت على النحو التالي:

أولاً : متابعة الحالة المرضية:
• تم المرور على محافظات (المنيا – أسيوط – بنى سويف –الاسماعيليه – الغربيه –الدقهليه) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر وإعطاء التوصيات الملائمة لكل حالة.
• تم عمل زياره ميدانيه لمحافظات الاقصر وقنا لمتابعة الحالة المرضية لقصب السكر وكانت هناك نسب بسيطة بإصابات بالتفحم السوطى وتم إعطاء التوصيات الفنية للعلاج. 
• تم المرور علي زراعات الفاكهة (مانجو-خوخ-عنب) بمحافظات الغربية والجيزة والاسماعيلية للوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة. 
• المرور علي مزارع النخيل بتشوكي لمتابعة الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة. 
• أثناء المرور على حقول الأرز بقرية كفر ميت علوان - مركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ وجمعية قابيل - مركز دمنهور -  محافظة البحيرة  تبين ظهور بؤر إصابة بمرض لفحة الأرواق على مساحة 2 فدان بشدة إصابة تتراوح بين (1-  5 %).
ثانيآ : الارشاد والتدريب:- 
ندوات ارشادية:
• المشاركة في ندوة علمية باكاديمية البحث العلمى للتكنولوجيا تحت عنوان"الذكاء الأصطناعى نحو خدمات صحية أفضل " وذلك بتاريخ 11/6/2023 بقاعة المؤتمرات .
• المشاركة بالندوات الخاصة بالحملة القومية للذرة الرفيعة بمحافظة الوادى الجديد.
• المشاركة فى ندوة علمية بعنوان " التطوير الزراعى المطلوب ودوره فى إدارة الأزمات " 
• ندوة ارشادية عن أهم الأمراض التى تصيب الذرة الرفيعة وطرق مكافحتها وذلك بمحافظتى (الفيوم – أسيوط) بتاريخ 21/6/2023.      
• إلقاء محاضرات من قبل بعض الباحثين بقسم بحوث أمراض الذرة والمحاصيل السكرية عن " أهم الأمراض التى تصيب الذرة الرفيعة وطرق مكافحتها " ضمن البرنامج التدريبى لتدريب الأخصائيين الزراعيين بمحافظات مصر المختلفة وذلك بتاريخ 20/6/2023.   
دورات تدريبيه:
• حضور برنامج تدريبى تحت  عنوان " تدريب مطبقى المبيدات المعتمدين " فى برنامج إعداد المدرب (TOT) .
• حضور دورة تدريبية بعنوان " إدارة نظام تسجيل مبيدات الآفات الزراعية فى مصر " وذلك فى الفترة من 7/6 وحتى 13/6/2023.
ثالثآ : النشاط البحثي:
تم نشر عدد 10 بحوث في مجلات علمية دولية
رابعآ: النشاط الإنتاجي
1- فحص عدد (466) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.
2- فحص عدد ( 28) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة 
3- الإشتراك فى أعمال (11) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة. 
4- فحص عدد (40) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.
5- فحص عدد (15) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.
6- شراء عدد (1) عزلة فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات.
7- شراء(5) جم من مادة اكسيد الزنك النانونية.
8- عمل تفريد البروتين لعدد (7) عينة.

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