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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل دخل إيمان البحر درويش في غيبوبة منذ عام ؟.. اعرف الحقيقة

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

تصدر اسم الفنان إيمان البحر درويش خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث بعدما نشرت ابنته صورة له وهو في حالة صحية متدهورة . 

وتردد أن الفنان إيمان البحر درويش دخل في غيبوبة منذ عام بعد أن أجرى عملية جراحية في المخ ، إلا الفنان إيمان البحر درويش نشر عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي صورة فيديو له قبل أقل من عام وهو يغني برفقة طبيب العلاج الطبيعي الخاص به . 

 

أما ابنه إسلام فنشر عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيديو في ذات الفترة تقريبا فيديو أكد أن والده يتحسن ، ولكن خلال الثلاثة أشهر الماضية انقطع إيمان البحر درويش عن كتابه أي منشورات او  التواصل مع  أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي . 

ونشرت “أمنية”، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة صادمة له، تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

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وظهر إيمان البحر درويش، وقد فقد شعره والكثير من وزنه، وبملامح متغيرة للغاية.

وسبق أن كتبت أمنية إيمان البحر درويش، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كشفت من خلاله عن مكان تواجد والدها، مؤكدة أنه تعرض لانتكاسة صحية دخل على أثرها للعناية المركزة.

وكتبت “أمنية” ابنة إيمان البحر درويش،: "والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها، يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر.. وفين إيمان البحر؟.. أبويا بخير، ومش تحت سيطرة حد، وماحدش معتقله.. ولكن هو في العناية المركزة؛ علشان حصل له انتكاسه.. فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام؛ ادعوله".

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