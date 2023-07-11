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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس محكمة النقض الجديد يستقبل وفد الدستورية والزند وعبد العال للتهنئة

ارشيفية
ارشيفية

استقبل  المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بدار القضاء العالى المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق للتهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين عبداللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعه نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملا بنص المادة 185 من الدستور المصري .

ويعد عبداللطيف الرئيس التاسع والأربعون لمحكمة النقض المصرية، وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977م ، ولديه باع طويل في العمل القضائي ، حيث بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام 1978م وعلى مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القياديه بالنيابة العامة .

وعين عبداللطيف قاضياً بالمحاكم الإبتدائية منذ 1986م و تم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية، إلى أن عين قاضياً بها في عام 1999م و أصبح نائباً لرئيس محكمة النقض منذ عام 2001م.

وخلال عملة بمحكمة النقض المصرية ترأس الدائرة المدنية وندب رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض فضلاً عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية و محكمة القيم العليا و بذلك ينضم عبداللطيف إلى عضوية المجلس الأعلي للجهات و الهيئات القضائية بجانب رؤساء الجهات و الهيئات القضائية و رئيس المحكمة الدستورية العليا للنظر في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات و الهيئات القضائية وشروط تعيين أعضائها و ترقيتهم و تأديبهم.

الرئيس عبدالفتاح الهيئات القضائية السيسي القضاء الأعلى رئيس المحكمة الدستورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض

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