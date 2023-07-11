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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف سترد روسيا على قرار البنتاجون بإرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا؟

قنابل
قنابل

في 7 يوليو 2023، أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن  الولايات المتحدة سترسل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية. 

يأتي القرار بعد أشهر من الجدل داخل إدارة بايدن حول ما إذا كان سيتم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة أم لا في معركتها المستمرة ضد الروس، و مع هجوم أوكرانيا المضاد.

يأمل البيت الأبيض أن تساعد الذخائر في دفع روسيا للتراجع.

وقال سوليفان، خلال مؤتمر صحفي: "لن أقف هنا وأقول إنه أمر سهل. إنه قرار صعب. لقد أرجأناه كثيرًا. لقد كان قرار يتطلب نظرة فاحصة على الضرر المحتمل الذي سيلحق بالمدنيين. وعندما وضعنا كل ذلك، كانت هناك توصية بالإجماع من فريق الأمن القومي، وقرر الرئيس بايدن في النهاية، بالتشاور مع الحلفاء والشركاء و بالتشاور مع أعضاء الكونجرس المضي قدما في هذه الاستراتيجية".

طوال الحرب الروسية الأوكرانية، قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها مساعدات عسكرية فتاكة وقيمة بشكل متزايد مع تصاعد الصراع. 

حتى ألمانيا تراجعت عن سياستها المتشددة، بعدم تقديم أسلحة هجومية ثقيلة إلى البلدان التي تشهد صراعات نشطة.

ومع ذلك، فإن توفير الذخائر العنقودية مثير للجدل على المسرح العالمي. 

تنفجر الذخائر العنقودية في الهواء لتطلق ذخائر صغيرة  تغمر منطقة ما.

ولا تنفجر كل هذه الذخائر الصغيرة بنسبة 100%.

ونتيجة لذلك، أدت الذخائر غير المنفجرة من الذخائر العنقودية إلى إصابة وقتل المدنيين بعد فترة طويلة من انتهاء الحروب.

من جانبها، قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في تعليقات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، إن البيت الأبيض اعترف بارتكاب جرائم حرب بالموافقة على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

وأضافت السفارة: "لقد انتبهنا لتصريحات المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية. اعترف المسئول بحكم الأمر الواقع بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في الصراع الأوكراني".

ويقول مراقبون إن القنابل العنقودية ستؤثر في مسار القتال، لكن ذلك قد يضطر روسيا إلى استخدام مالديها من القنابل العنقودية كذلك، وما لديها من قنابل أقوى.

واتهمت كل من روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض باستخدام الذخائر العنقودية بالفعل في الحرب التي استمرت أكثر من 500 يوم.

وعدت أوكرانيا الأسبوع الماضي بأن الذخائر التي قررت الولايات المتحدة شحنها إلى كييف لن تستخدم في روسيا.

حول تكتيك أمريكا، يهدف الجيش الأمريكي إلى التخلص التدريجي من القنابل العنقودية التي لديه منها الكثير.

في عام 2008، تم التوقيع على اتفاقية الذخائر العنقودية ودخلت حيز التنفيذ بعد ذلك بعامين.

وتحظر معاهدة دولية استخدام ونقل وإنتاج وتخزين الذخائر العنقودية، وقد تم التوقيع والتصديق عليها من قبل 111 دولة، بما في ذلك أعضاء الناتو مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة .

ولم تلتزم الولايات المتحدة باتفاقية الذخائر العنقودية.

وفي هذا السياق، قال السكرتير الصحفي للبنتاجون، الجنرال بات رايدر:"لدينا أنواعًا متعددة من الذخائر العنقودية المقاومة للتحلل في مخزوناتنا، وتلك التي نفكر في توفيرها لأوكرانيا، لن تشمل النسخ الأقدم".

وأضاف: "نحن على دراية بالتقارير التي صدرت منذ عدة عقود، والتي تشير إلى أن بعض الذخائر المحسّنة من طراز DPICM العنقودية التي يبلغ قطرها 155 ملم لها معدلات تفجير أعلى، لذلك سنختار بعناية قنابل ذات معدلات تفجير أقل".

وقال البنتاجون أمس، الاثنين، إنه سيقوم بتسليم أوكرانيا القنابل العنقودية قريبًا.

إلى جانب الولايات المتحدة، لم توقع روسيا ولا أوكرانيا على اتفاقية الذخائر العنقودية.

 

 

الولايات المتحدة ذخائر عنقودية جيك سوليفان أوكرانيا الرئيس بايدن

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