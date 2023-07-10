مفاجأة كبرى وتفاصيل سرية.. قوات فاجنر اقتربت من مواقع نووية روسية

مع تقدم قوات فاجنر شمالا نحو موسكو في 24 يونيو ، تحولت مجموعة من المركبات العسكرية باتجاه الشرق على طريق سريع في اتجاه قاعدة عسكرية روسية محصنة بها أسلحة نووية، وفقا لمقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت ومقابلات مع السكان المحليين، وفق ماكشف صحف دولية.



اقتربت قوات فاجنر، بنحو حوالي 100 كيلومتر من القاعدة النووية، فورونيج 45.

يأتي ذلك، في ضوء ما قاله مسؤولون غربيون،إن مخزون روسيا من الأسلحة النووية لم يكن في خطر أبدًا خلال تمردد فاجنر، الذي انتهى بسرعة وغموض.

لكن، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن مقاتلي فاجنر ذهبوا إلى أبعد من ذلك بكثير.

وقال إنهم وصلوا إلى القاعدة النووية، وأن نيتهم​كانت الحصول على أجهزة نووية صغيرة تعود إلى الحقبة السوفيتية من أجل "زيادة خطر" تمردهم.

وأضاف بودانوف: "يعد هذا أمر كبيرًا باقتراب فاجنر من إحدى المنشآت ".

وذكر بودانوف إن الحاجز الوحيد الذي كان بين فاجنر والأسلحة النووية هو أبواب المنشأة النووية.

لكن، لم يقدم بودانوف دليلاً على تأكيده ورفض الإفصاح عن الأسرار التي لديه، إن وجدت.

وأكد مصدر مقرب من الكرملين له علاقات عسكرية على أجزاء من رواية بودانوف.

وقال هذا الشخص إن كتيبة فاجنر "تمكنت من الدخول إلى منطقة ذات أهمية خاصة، مما أدى إلى غضب الأمريكيين بسبب الأسلحة النووية هناك"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر في شرق أوكرانيا، على علم بالموضوع، إن هذا أثار قلق الكرملين وجعل موسكو تتحرك بقوة بدون جلبة وإثارة رعب الناس، لإنهاء التمرد، والتفاوض على عجل مساء 24 يونيو ، بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن شكوكهم بشأن هذه الرواية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت قوات فاجنر قد وصلت إلى القاعدة وسعت للحصول على أسلحة نووية ، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، آدم هودج "لم نتمكن من تأكيد هذا التقرير. لم يكن لدينا أي مؤشر على ذلك ".

