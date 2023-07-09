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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. 70% من الروس يريدون انتخاب بوتين في 2024

بوتين
بوتين

وفقًا لاستطلاع حديث أجراه مركز ليفادا الروسي، عبر  68% من المواطنين الروس الذين شملهم الاستطلاع عن رغبتهم في إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا كييف إندبندنت”.

من بين الذين شملهم الاستطلاع والذين يريدون بقاء بوتين رئيساً بعد انتخابات 2024، قال 29% إنه "يقود البلاد وفق سياسة صحيحة، ويعمل على تقوية الدولة"، بينما قال 20% إن بوتين "رئيس جيد"، بحسب الاستطلاع.

كذلك، يعتقد 17% من المستطلعين أن بوتين "مؤيد للشعب ومؤيد للاستقرار" وأنه "لا يوجد  له بديل".

وأظهر الاستطلاع أن غالبية الذين يريدون إعادة انتخاب بوتين هم أشخاص يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكثر.

كذلك، يعتقد 39% من المستطلعين أن بوتين يعبر عن مصالح روسيا ويعمل على "إنفاذ القانون".

في الوقت نفسه، يعتقد 29% من المستطلعين أنه يعبر عن اهتمامات "الناس العاديين".

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في مارس 2024.

ستكون هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا بعد أن أجرى بوتين تعديلات على دستور البلاد في عام 2020، ما سمح له بإعادة انتخابه.

تم انتخاب بوتين لأول مرة كرئيس لروسيا في عام 2000، وخدم فترتين متتاليتين حتى عام 2008. 

وانتخب مرة أخرى في عام 2012 وأعيد انتخابه في عام 2018.

 

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