الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم لاعب لاتسيو الإيطالي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي اتفقت بشكل نهائي مع الدولي الصربي سيرجي سافيتش، لاعب لاتسيو الإيطالي، على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وأضافت صحيفة "الرياضية" السعودية أنه سيجرى توقيع العقود رسميا خلال الأيام المقبلة.

وبات الهلال بذلك بصدد حسم ثالث صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية بعد إبرام التعاقد مع روبن نيفيز وخاليدو كوليبالي، في يونيو الماضي.

وكانت صحيفة الرياضية أشارت في عددها الصادر يوم الرابع من يوليو الجاري إلى اقتراب الهلال من ضم اللاعب الصربي ليكون بديلا للكولومبي جوستافو كويلار المغادر إلى فريق الشباب السعودي.